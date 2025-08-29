Super no vax e senza formazione medica, il nuovo capo Cdc Usa

Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
29 ago 2025
O'Neill speech writer al dipartimento Salute di George W. Bush

O'Neill speech writer al dipartimento Salute di George W. Bush

Investitore nel settore biotecnologico e speech writer per il dipartimento della salute durante l'amministrazione di George W. Bush, il nuovo direttore ad interim dei Cdc, Jim O'Neill, non ha alcuna formazione medica. Ha lavorato per diversi anni per il mega donatore dei repubblicani Peter Thiel.

Durante la pandemia di Covid, O'Neill ha espresso pubblicamente il suo sostegno a trattamenti non comprovati e non supportati da prove scientifiche, tra cui ivermectina e idrossiclorochina, nonché la vitamina D come presunta "profilassi". Ha anche pubblicato diverse teorie cospirative sui social media, tra cui l'affermazione infondata secondo cui "il nome #covid è stato scelto per nascondere l'origine del virus. Questo nome ha reso più difficile lo studio e probabilmente ha rallentato la risposta".

