Sunak sostituisce Braverman nel rimpasto di governo

Il Primo Ministro Conservatore britannico Rishi Sunak ha annunciato un rimpasto di governo, formalizzando in particolare il siluramento della sua controversa Ministra dell'Interno, Suella Braverman, falco della destra Tory più oltranzista. La Braverman si è resa protagonista, fra l'altro, nei giorni scorsi di un inedito attacco a mezzo stampa ai vertici della polizia, da lei accusati di non reprimere a sufficienza gli eccessi attribuiti a frange di partecipanti degli imponenti raduni di protesta filo-palestinesi svoltisi nel Regno Unito per invocare il cessate il fuoco israeliano sulla Striscia di Gaza.