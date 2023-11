Sunak nomina Cameron ministro degli Esteri

È stato confermato oggi il clamoroso ritorno al governo di David Cameron: l'ex premier, travolto nel 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, salvo poi fare campagna per il no e perdere, è stato designato ministro degli Esteri da Rishi Sunak, colui che l'anno scorso gli ha tolto la palma di più giovane primo ministro della storia moderna del Regno. Cameron, premier Tory dal 2010 al 2016, è stato parallelamente cooptato d'urgenza nella Camera non elettiva dei Lord: non essendo più in Parlamento - cosa obbligatoria per i membri del governo britannico - dalle sue dimissioni da deputato di 7 anni fa.