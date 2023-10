'Sunak e Macron ribadiscono necessità di aiuti umanitari a Gaza'

Il primo ministro britannico Rishi Sunak e il presidente francese Emmanuel Macron hanno "sottolineato l'importanza di far arrivare a Gaza aiuti umanitari urgenti" durante una conversazione. Lo ha riferito il governo britannico. "I due hanno concordato di lavorare insieme per far arrivare cibo, carburante, acqua e medicine a chi ne ha bisogno e per far uscire i cittadini stranieri", ha dichiarato un portavoce di Downing Street.