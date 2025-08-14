Summit governo svizzero con Roche e Novartis su dazi di Trump

I vertici di Novartis e Roche hanno incontrato il governo svizzero per discutere della situazione dell'industria farmaceutica alla luce dei dazi statunitensi. I prodotti farmaceutici sono attualmente esenti dai dazi di Donald Trump, ma la situazione potrebbe presto cambiare, e la Svizzera è stata colpita in generale da una tariffa del 39% da parte degli Stati Uniti, contro il 15% applicato all'Unione Europea.

Il ministro dell'Interno svizzero Elisabeth Baume-Schneider e il ministro dell'Economia Guy Parmelin hanno incontrato giovedì mattina il presidente di Roche Severin Schwan e il presidente dell'unità internazionale di Novartis Patrick Horber conferma la Svizzera senza fornire dettagli ma il tavolo dovrebbe presto allargarsi ad altri rappresentanti dell'industria farmaceutica, con un nuovo incontro a settembre, scrive il Corriere del Ticino.