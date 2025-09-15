Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
Summit di Doha, a rischio gli accordi di Abramo con Israele
15 set 2025
  Summit di Doha, a rischio gli accordi di Abramo con Israele

Summit di Doha, a rischio gli accordi di Abramo con Israele

Bozza del documento finale

I leader arabo-islamici presenti al summit di Doha "minacciano tutto ciò che è stato realizzato sulla via della normalizzazione dei rapporti con Israele, compresi gli accordi esistenti e futuri". E' quanto si legge su una bozza del documento finale del vertice arabo-islamico di Doha fatta circolare ai media, in riferimento agli Accordi di Abramo, che lo Stato ebraico ha sottoscritto con alcuni Paesi arabi e che vorrebbe estendere ad altri partner della regione. (ANSA-AFP).

© Riproduzione riservata