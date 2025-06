Summer McIntosh stabilisce un nuovo record mondiale nei 400 misti

Summer McIntosh conquista il suo terzo record mondiale in pochi giorni il tempo di 4 minuti e 23,65 secondi e migliorando il record nei 400 misti che già le apparteneva. La diciottenne prodigio canadese, tre volte medaglia d'oro olimpica, ha stabilito un altro record impressionante in vista dei Campionati del Mondo del mese prossimo a Singapore con una prestazione davvero straordinaria. Il crono odierno di McIntosh ha superato il suo vecchio record di 4:24.38 stabilito a Toronto a maggio dello scorso anno ai Canadian Swimming Trials.

L'assalto di McIntosh al suo record mondiale è iniziato senza intoppi, con la giovane che ha completato la prima frazione a farfalla a un ritmo da record mondiale. A metà gara era più di un secondo avanti al record mondiale e, sebbene il margine sia sceso a un decimo di secondo dopo la rana, ha sfoderato uno stile libero strabiliante nel tratto finale, completando la prestazione.

"Prima di stasera, sapevo di poter fare qualcosa di veramente speciale perché questo è stato probabilmente il miglior meeting della mia carriera", ha detto McIntosh in un'intervista a bordo piscina. "I record mondiali sono fatti per essere battuti. Quindi, quando lascerò questo sport, voglio assicurarmi che quel record sia il più veloce possibile. Questo mi spinge davvero ad andare avanti, perché so che ci sarà sempre una nuova generazione di ragazzi che crescerà e che inseguirà il record. Quindi devo dare il massimo per vedere quanto a lungo reggerà".

L'odierna prestazione da record è stata l'ultima di una serie impressionante di performance che ha prodotto questa settimana nella Columbia Britannica. Sabato ha polverizzato il record femminile dei 400 metri stile libero, abbassando di oltre un secondo il record mondiale della stella australiana Ariarne Titmus del 2023. Domenica ha poi segnato il terzo tempo più veloce della storia negli 800 metri stile libero, prima di tuffarsi di nuovo in piscina lunedì per cancellare il record mondiale sui 200 metri misti della grande ungherese Katinka Hosszu, vecchio di dieci anni.

McIntosh, che ha vinto medaglie d'oro nei 200 metri farfalla, 200 metri misti e 400 metri misti alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, ora si recherà ai Mondiali del mese prossimo con l'obiettivo di aggiungere alla sua collezione di quattro medaglie d'oro mondiali.