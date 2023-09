Sullivan-Wang, incontro sincero e costruttivo a Casa Bianca

Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato a Malta il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. La Casa Bianca conferma la notizia, sottolineando che il colloquio rientra nel tentativo di Washington di mantenere aperte le linee di comunicazione con la Cina e di gestire in modo responsabile il rapporto. Sullivan e Wang hanno avuto uno scambio "sincero, sostanziale e costruttivo", sulla scia degli impegni presi da Biden e Xi a Bali, in Indonesia, nel novembre 2022. Tra i temi discussi, le relazioni bilaterali USA-Cina, la guerra in Ucraina e Taiwan.