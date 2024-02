In commissione Affari Costituzionali alla Camera - secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari - sono pervenute 260 richieste di audizioni sul disegno di legge sull'Autonomia: 145 solo del M5s, 58 di Avs, 37 del Pd. Il presidente in accordo con la maggioranza ha chiesto il contingentamento a 15 massimo per gruppo.