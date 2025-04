Suicidio di Virginia Giuffre: accusatrice di Jeffrey Epstein e principe Andrea

Si è suicidata Virginia Giuffre, che aveva accusato di abusi sessuali Jeffrey Epstein e il principe Andrea. Lo rende noto la famiglia della donna. La 41enne americana si è tolta la vita nella sua casa in Australia. "Si è suicidata nella sua fattoria dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi e traffico sessuali", hanno dichiarato i parenti. La Giuffre aveva accusato il defunto miliardario statunitense caduto in disgrazia Epstein di averla usata come schiava sessuale. Il principe britannico Andrea da parte sua ha ripetutamente negato le accuse di averla abusata quando aveva 17 anni ed è riuscito a evitare il processo pagando un risarcimento multimilionario.

"Alla fine il peso degli abusi è così pesante che per Virginia è diventato insopportabile gestirlo", ha aggiunto la famiglia della donna ricordandone "l'incredibile coraggio e il suo spirito amorevole". Giuffre lascia tre figli: Christian, Noah ed Emily. Il suo avvocato Sigrid McCawley ha affermato che Giuffre era stata una "cara amica" e una paladina per le altre vittime: "Il suo coraggio mi ha spinto a lottare con più forza, e la sua forza era impressionante".