Sì è suicidato nel carcere di Messina, Stefano Argentino, il 22enne detenuto con l'accusa di avere ucciso il 31 marzo scorso Sara Campanella. Non era più in regime di alta sorveglianza ma in una cella con altri due detenuti. Era anche tornato a mangiare, dopo un periodo in cui aveva rifiutato il cibo.