Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump OnuParacetamoloDroni Copenaghen OsloIlaria SalisMaltempo IschiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraSudan, malaria tifo e dengue travolgono gli ospedali di Khartoum
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Sudan, malaria tifo e dengue travolgono gli ospedali di Khartoum

Sudan, malaria tifo e dengue travolgono gli ospedali di Khartoum

Nel Paese, secondo l'Onu, la peggiore crisi umanitaria del mondo

Nel Paese, secondo l'Onu, la peggiore crisi umanitaria del mondo

Nel Paese, secondo l'Onu, la peggiore crisi umanitaria del mondo

La diffusione delle malattie sta travolgendo gli ospedali di Khartoum, nel Sudan dilaniato dalla guerra: solo il mese scorso sono stati segnalati oltre 5.000 casi di malaria, tifo e febbre dengue in un solo distretto della capitale sudanese, con decine di morti. Lo rivela un'inchiesta di Al Jazeera.

Dopo quasi due anni e mezzo di combattimenti tra le Forze armate sudanesi e i paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf), quasi la metà degli ospedali della capitale è stata distrutta dalla guerra, dicono le autorità sudanesi. Iniziato nell'aprile 2023, il conflitto ha portato a ondate di massacri etnici, sfollamenti di massa e a quella che le Nazioni Unite hanno definito la peggiore crisi umanitaria al mondo.

L'aumento dei casi sta mettendo a dura prova i centri sanitari sudanesi, con migliaia di persone che tornano nella capitale. Oltre agli ospedali congestionati, la carenza di forniture mediche ha costretto alcuni a ricorrere a trattamenti alternativi. Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito che il numero di casi positivi a malaria, tifo e dengue è destinato ad aumentare, e con questi i decessi, a causa degli ospedali in difficoltà e la mancanza di forniture mediche.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Guerra