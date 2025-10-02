Giovedì 2 Ottobre 2025

2 ott 2025
Sudafrica, 'blitz Israele contro Flotilla è un'offesa grave'

A bordo anche il nipote di Nelson Mandela

Il blitz israeliano contro la Sumud Flotilla è "un'offesa grave alla solidarietà e il sentimento globale che mirano ad alleviare le sofferenze a Gaza": lo afferma il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa chiedendo a Israele di rilasciare immediatamente i sudafricani a bordo della flottiglia. Tra loro c'è anche il nipote dell'icona anti-apartheid Nelson Mandela, Mandla Mandela.

