Successi del tennis italiano: Sinner trionfa agli Australian Open, Mattarella elogia le Nazionali

"L'anno è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori e Bonelli" agli Australian Open. "E' stato un anno di grandi successi", una "stagione straordinaria per l'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis.

"Siete stati tutti eccezionali - ha proseguito - avete posto il tennis italiano ai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e di pratica nel nostro Paese: questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve. Mai avremo sperato di arrivare a questi risultati: per questo voglio ringraziarvi tutti".