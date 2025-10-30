Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
30 ott 2025
30 ott 2025
Sub iudice dalla Corte dei Conti altro atto su Ponte

C'è un altro atto sub iudice da parte della Corte dei Conti riguardo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, che riguarda il decreto approvativo del Ministero dei Trasporti del terzo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con il concessionario Società Stretto di Messina. I magistrati dell'Ufficio di controllo della Corte dei Conti stanno al momento esaminando i documenti ed entro i primi giorni del mese di novembre dovranno decidere se poi sottoporli o meno al collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità. A quanto si apprende, questo passaggio giuridico è stato citato ieri nell'adunanza pubblica che invece aveva riguardato la negazione del visto di legittimità al ponte sullo Stretto (delibera Cipess di agosto), da parte della Corte.

