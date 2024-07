Su Rete4 Del Debbio in access prime time al posto di Berlinguer

Novità per l'access prime time di Rete4 nella prossima stagione. Da settembre in quella fascia ci sarà Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer e il conduttore manterrà anche la sua prima serata con Diritto e Rovescio. Lo ha spiegato Mauro Crippa direttore generale dell'informazione Mediaset presentando i palinsesti per la prossima stagione. Bianca Berlinguer raddoppierà la sua esperienza in prime time, perché da ottobre farà la prima serata il martedì e la domenica, "una sfida molto difficile ma siamo fiduciosi perché ha fatto molto bene - ha spiegato Crippa -. La rotazione dei talenti ci sembra una buona idea". Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha chiarito che per Berlinguer non si tratta affatto di una bocciatura. "Non è assolutamente una bocciatura - ha detto rispondendo alla stampa -, vorrei ricordare che tempo fa l'access di Rete4 veniva fatto da Del Debbio e prima da Mario Giordano, prima dalla Palombelli, é una bocciatura? No, abbiamo cambiato. Cambiamo e questa è una grandissima ricchezza".