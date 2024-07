Su Rai2 Barbareschi, Mammucari e le inchieste di Monteleone

Torna l'approfondimento su attualità e politica nel prime time del giovedì di Rai2 con L'Altra Italia, talk d'inchiesta condotto dall'ex Iena Antonino Monteleone, al via il 7 novembre. Novità anche nell'intrattenimento con Lo Spaesato, nuovo spazio del lunedì dal 16 settembre che racconta l'Italia attraverso la comicità, affidato a Teo Mammucari, e Se mi lasci non vale, con Luca Barbareschi alle prese con le coppie in crisi, dal 21 novembre sempre il lunedì. Tra ritorni, Francesca Fagnani con le sue Belve. Al mattino, dal lunedì al venerdì alle 7.30, a raccogliere l'eredità di Fiorello e Viva Rai2! Sarà Binario 2, condotto da Carolina Di Domenico e Andrea Perroni, con personaggi, collegamenti, ospiti, notizie, curiosità, incontri, buonumore e sorrisi dalla Stazione Tiburtina di Roma: al posto del glass al Foro Italico, un'iconica "bolla-studio" sospesa all'interno della stazione, metafora dei crocevia della vita. A seguire, confermato … E Viva il Videobox. Novità anche al pomeriggio con La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu: al centro le persone comuni e il loro desiderio di trovare fi nalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita, il look, la sfera fisica, l'ambiente in cui si vivce, il lifestyle, la cucina.