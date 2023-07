Su Discovery debutta Fazio, altre tre stagioni per Crozza

Trainato dal canale Nove, che ha registrato una crescita del 20% di share nella fascia di prime time, da Real Time, dedicato alle donne con un rialzo del 40% in access prime time, e soprattutto da un pubblico molto giovane, Warner Bros. Discovery ha presentato la nuova offerta televisiva, illustrando i risultati che lo pongono - ha sottolineato il general manager del gruppo Alessandro Araimo - come terzo editore televisivo del mercato italiano. La stagione autunnale ha come punto di forza l'arrivo su Nove di Fabio Fazio che sarà protagonista, in diretta della serata della domenica con il suo programma 'Che tempo che fa', dal 15 ottobre. Con lui Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. "Voglio dire grazie per questa possibilità, a questo punto della mia carriera vuol dire rinascere - ha detto il conduttore -. Alle spalle non mi lascio nulla, mi porto tutto dentro e non parlerò mai male della Rai". Le altre novità del canale generalista di Warner Bros. Discovery sono legate al ciclo Nove Racconta, la finestra di attualità che racconta la realtà da diversi punti di vista. Tra i titoli 'Essere Moana-Segreti e misteri' la storia di Moana Pozzi. Nell'area comedy debutto di Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio decisamente femminile, 'Comedy match'. Ma spazio anche alle conferme dei format e dei volti che hanno contribuito al consolidamento del canale e al suo successo. Il one-man show satirico 'Fratelli di Crozza', supera la barriera delle 150 puntate e Maurizio Crozza resterà per altre tre stagioni. Su Real Time tra le novità, il nuovo show in compagnia della food star Benedetta Rossi, per la prima volta alla conduzione di un programma dell'access sul canale, 'Ricette d'Italia - il gusto della sfida' e il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis 'Amore alla prova- La crisi del settimo anno'.