Su Almasri franchi tiratori opposizioni votano con maggioranza

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Ultima ora
Ultima oraSu Almasri franchi tiratori opposizioni votano con maggioranza
9 ott 2025
No a autorizzazione a procedere per Nordio,Piantedosi,Mantovano

Alcuni deputati delle opposizioni, o comunque non appartenenti alla maggioranza di governo, hanno votato contro l'autorizzazione a procedere per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. I gruppi di maggioranza hanno infatti 242 deputati a cui se ne aggiungono tre del gruppo misto, mentre i voti contro l'autorizzazione a procedere sono stati 251 per Nordio e Mantovano e 256 per Piantedosi. In favore del ministro dell'Interno aveva annunciato il proprio voto favorevole solo Italia Viva.

