Su Almasri franchi tiratori opposizioni votano con maggioranza

Alcuni deputati delle opposizioni, o comunque non appartenenti alla maggioranza di governo, hanno votato contro l'autorizzazione a procedere per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. I gruppi di maggioranza hanno infatti 242 deputati a cui se ne aggiungono tre del gruppo misto, mentre i voti contro l'autorizzazione a procedere sono stati 251 per Nordio e Mantovano e 256 per Piantedosi. In favore del ministro dell'Interno aveva annunciato il proprio voto favorevole solo Italia Viva.