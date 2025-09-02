Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner-MusettiPutin CinaTreno Kim Jong UnCiro GrilloScioperi settembre 2025Global Sumud Flotilla
Acquista il giornale
Ultima oraStuprata nel Milanese, la ragazza ha lottato per un'ora
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Stuprata nel Milanese, la ragazza ha lottato per un'ora

Stuprata nel Milanese, la ragazza ha lottato per un'ora

La ragazza ha riportato lividi sul corpo

La ragazza ha riportato lividi sul corpo

La ragazza ha riportato lividi sul corpo

Avrebbe lottato per circa un'ora per cercare di liberarsi dal suo aggressore la 18enne violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. E' quanto è emerso da una prima ricostruzione della Procura dei Lodi. La ragazza ha riportato diversi lividi su varie parti del corpo.

I carabinieri di San Donato e del Nucleo investigativo di Milano stanno cercando l'aggressore anche sulla base delle indicazioni che la ragazza, inizialmente in stato di choc, è riuscita a fornire. Diverse sono le piste seguite dagli investigatori. In passato più volte la zona era una base per lo spaccio e anche in quell'ambiente sono in corso accertamenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaStazione