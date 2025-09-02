Stuprata nel Milanese, la ragazza ha lottato per un'ora

Avrebbe lottato per circa un'ora per cercare di liberarsi dal suo aggressore la 18enne violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. E' quanto è emerso da una prima ricostruzione della Procura dei Lodi. La ragazza ha riportato diversi lividi su varie parti del corpo.

I carabinieri di San Donato e del Nucleo investigativo di Milano stanno cercando l'aggressore anche sulla base delle indicazioni che la ragazza, inizialmente in stato di choc, è riuscita a fornire. Diverse sono le piste seguite dagli investigatori. In passato più volte la zona era una base per lo spaccio e anche in quell'ambiente sono in corso accertamenti.