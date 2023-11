Studenti sventolano bandiera Palestina sulla Torre di Pisa

Una quindicina di studenti aderenti ai movimenti antagonisti ha fatto irruzione nella Torre di Pisa, superando i controlli, esposto una maxi bandiera della Palestina dal campanile più famoso del mondo e acceso un paio di fumogeni prima di scendere. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il blitz è avvenuto al termine di un corteo di circa 500 persone che ha attraversato le principali vie del centro fino a piazza dei Miracoli. Il gruppetto di studenti ha sorpreso le forze dell'ordine e gli addetti alla vigilanza della Torre Pendente, entrando con la forza nel monumento. Saliti di alcuni piani, hanno srotolato un grande stendardo con i colori della Palestina per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese per i bombardamenti a Gaza. Non risultano danni. La Digos e la polizia scientifica, attraverso i filmati, cercheranno di identificare gli autori.