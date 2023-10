Stretta Ue su nitriti e nitrati negli alimenti

La Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento che riduce approssimativamente del 20% i limiti per l'uso di nitriti e nitrati come additivi alimentari. I nitrati (indicati dalle sigle E251 ed E252) e i nitriti (E249 ed E250) sono utilizzati nella preparazione della maggior parte dei salumi, perché proteggono dai batteri patogeni e aiutano a mantenere il colore roseo. Ma all'interno del nostro organismo i nitriti possono trasformarsi in nitrosammine, ritenute cancerogene. I nuovi limiti, indica la Commissione europea, garantiscono l'effetto antibatterico ma riducono i rischi circa il secondo aspetto. "Impostando nuovi limiti per i nitriti e gli additivi dei nitrati nel cibo, stiamo facendo un altro passo verso la sicurezza alimentare e realizzando un'altra azione importante nell'ambito del piano contro il cancro in Europa", ha detto la commissaria competente Stella Kyriakides. "Invito l'industria alimentare ad applicare rapidamente le nuove regole", ha concluso. Gli operatori di attività alimentari avranno ora due anni per adattarsi a questi nuovi limiti.