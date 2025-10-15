Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Ultima ora
Stretta sul petrolio russo, Gb sanziona Rosneft e Lukoil
15 ott 2025
Stretta sul petrolio russo, Gb sanziona Rosneft e Lukoil

Nuove sanzioni britanniche contro Mosca per la guerra in Ucraina sono state annunciate dalla cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, titolare delle Finanze nel governo di Keir Starmer, in visita a Washington. Questa volta sono concentrate sul commercio del petrolio e colpiscono in forma "mirata" Lukoil e Rosneft, rispettivamente le maggiori aziende petrolifere russe privata e pubblica, oltre ad a 51 ulteriori petroliere indicate come parte della "flotta fantasma" accusata di lavorare per gli interessi della Russia. Reeves ha inoltre evocato misure contro i commerci di greggio russo che Cina e India continuano a fare.

GuerraUcraina