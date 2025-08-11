Stretta Gb sugli over 70 alla guida dopo aumento incidenti

Gli automobilisti over 70 dovranno affrontare controlli più serrati per mantenere la patente, a partire da quelli per la vista, all'interno di una "revisione radicale" della sicurezza stradale in Inghilterra e Galles avviata dal governo laburista alla luce dell'aumento degli incidenti mortali. Il piano include, tra l'altro, una stretta per chi guida in stato di ebbrezza e per quanti vengono trovati senza la cintura di sicurezza. Le misure saranno contenute in una nuova strategia per la sicurezza stradale, la cui pubblicazione è prevista in autunno.

Il Regno Unito è uno dei pochi paesi in Europa a fare affidamento sull'auto segnalazione delle patologie visive che incidono sulla capacità di guidare. In base al nuovo requisito, in fase di elaborazione da parte del ministero dei Trasporti, verranno resi obbligatori i controlli per gli over 70 al momento del rinnovo della patente di guida ogni tre anni, oltre ad altri test medici per patologie come la demenza senile. I dati mostrano che lo scorso anno 1.633 persone sono decedute in incidenti stradali, mentre circa 28.000 sono rimaste gravemente ferite. Dopo decenni di calo dei morti sulle strade negli ultimi tempi si è registrato un preoccupante aumento. Mentre il numero di conducenti di età superiore ai 60 anni coinvolti in incidenti stradali in cui qualcuno è deceduto o rimasto gravemente ferito sulle strade della Gran Bretagna è aumentato del 47% dal 2010.