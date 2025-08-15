Stretta di mano fra Trump e Putin all'arrivo a Anchorage

Stretta di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin alla Joint base Elmendorf-Richardson a Anchorage. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente americano appena sceso dall'aereo presidenziale. L'incontro è il primo fra Putin e un presidente americano da quanto Putin incontrò nel 2021 Joe Biden a Ginevra. La stretta di mano è avvenuta sul tappeto rosso allestito per Putin. Donald Trump ha applaudito a Vladimir Putin al suo arrivo ad Anchorage alzando il pollice in segno di saluto. Lo zar ha ricambiato con un caloroso sorriso. Trump e Putin sono saliti in macchina insieme. I due leader sono montati su una limousine che li attendeva all'aeroporto della Joint Base Elmendorf-Richardson. I due, ripresi dalle telecamere, sono apparsi molto sorridenti.