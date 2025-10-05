Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Stretta della polizia britannica sui cortei, limiti a pro-Pal

Più poteri sulle proteste, 'la comunità ebraica ha paura'

La polizia del Regno Unito avrà nuovi poteri sulle manifestazioni dopo che grandi proteste di piazza per la Palestina hanno causato "molto timore" alla comunità ebraica. Una nota del ministero dell'Interno indica che le nuove regole, introdotte il prima possibile, metteranno limitazioni alle manifestazioni ripetute e di notevoli dimensioni. La polizia potrà ordinare agli organizzatori di tenere l'evento altrove o anche vietarlo in alcuni casi. Chiunque violerà queste disposizioni rischierà l'arresto.

Il ministro dell'Interno Shabana Mahmood ha dichiarato: "Il diritto di protestare è una libertà fondamentale nel nostro Paese. Tuttavia, questa libertà deve essere bilanciata con la libertà dei vicini di vivere la propria vita senza paura".

