Streghe e antichi romani fanno volare gli incassi negli Usa

Wicked, l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical in scena a Broadway dal 2003, è il film più visto in Nord America e incassa 114 milioni di dollari nel fine settimana che dà il via alle festività del Ringraziamento. La pellicola è la trasposizione cinematografica del primo atto del popolare spettacolo. Prodotto dalla Universal Pictures, diretto da Jon M. Chu e interpretato, tra gli altri, da Ariana Grande e Michelle Yeoh, il musical ha raccolto altri 50,2 milioni di dollari al botteghino internazionale, portando il suo bottino globale a 164,2 milioni di dollari. Wicked era particolarmente atteso dal pubblico femminile e dalle famiglie, che hanno acquistato quasi il 75% dei biglietti venduti. Gli uomini, invece, si sono riversati nelle sale per vedere il sequel de Il Gladiatore, che dopo 24 anni riporta in scena l'Impero romano visto da Ridley Scott e ha incassato 55,5 milioni di dollari (220 a livello mondiale). La Paramount ha investito 250 milioni di dollari nel kolossal con Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, più 100 milioni per la promozione. In questo weekend prefestivo, il pubblico si è diviso un po' come ai tempi di Barbie e Oppenheimer. Visto il successo di Wicked e de Il Gladiatore 2, si parla già di effetto "Glicked" come traino per le vendite di biglietti, finora piuttosto lente in questo autunno. Agli altri film in sala rimangono le "briciole". Red One, una commedia d'azione natalizia con Dwayne "The Rock" Johnson nei panni del capo della sicurezza di Babbo Natale, è sceso al terzo posto con 13 milioni di dollari. Il film, prodotto da Amazon MGM e costato 250 milioni di dollari, ha incassato finora 52 milioni negli Stati Uniti e 117 milioni a livello globale. Il thriller ambientato nella Seconda Guerra Mondiale 'Bonhoeffer. Pastor. Spy. Assassin.' ha debuttato al quarto posto con 5 milioni di dollari. Il film, sostenuto da Angel Studios, la compagnia dietro il successo a sorpresa di Sound of Freedom dello scorso anno, racconta la storia di un devoto cristiano che cospira per uccidere Hitler. Chiude la top five dei più visti Venom: The Last Dance di Sony, con 4 milioni di dollari. Dopo cinque weekend al cinema, il sequel con Tom Hardy ha incassato 133 milioni di dollari in Nord America e 456 milioni a livello globale.