Strage in famiglia a Nuoro, morto anche un altro figlio

Si aggrava il bilancio della strage familiare di questa mattina a Nuoro. Dall'ospedale San Francesco è stata appena dichiarata la morte celebrale di uno dei figli feriti a colpi di pistola dall'operaio forestale Roberto Gleboni. Le altre vittime sono la moglie Giuseppina Massetti e la figlia Martina. Il padrone della casa in cui la famiglia Gleboni viveva in affitto, anche lui vittima della furia omicida dell'uomo, Paolo Sanna, è in fin di vita, ricoverato in Rianimazione al San Francesco di Nuoro.