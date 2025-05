Strage di Viareggio: confermata condanna a 5 anni per Mauro Moretti in appello

Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici di secondo grado di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione, erano chiamati a quantificare le condanne limitatamente all'entità della riduzione di pena inflitta per le circostanze attenuanti generiche. Moretti era presente in aula e ha poi lasciato in silenzio il palazzo di giustizia. Confermate anche agli altri 11 imputati le pene inflitte nel precedente processo d'appello. La camera di consiglio è durata poco più di due ore.

"Siamo delusi e ricorreremo in Cassazione". Lo ha detto l'avvocato Ambra Iovine, legale dell'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti dopo la lettura della sentenza dell'appello ter.