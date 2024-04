Strage Bologna: Ciavardini condannato per falsa testimonianza

L'ex Nar Luigi Ciavardini è stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di 3 anni e 7 mesi per il reato di falsa testimonianza commesso nell'ambito del processo di primo grado che ha portato alla condanna all'ergastolo (confermata in appello) dell'ex Nar Gilberto Cavallini, per la strage del 2 agosto 1980. Per la stessa accusa è stato condannato alla pena di 1 anni anche l'ex esponente di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, Vincenzo Vinciguerra. La Procura aveva chiesto 4 anni e 3 mesi per Ciavardini e 2 anni per Vinciguerra. Ciavardini è condannato in via definitiva per l'attentato del 2 agosto 1980, così come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro.