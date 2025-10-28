Stop scuola-lavoro in attività ad alto rischio per alunni

Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti. E' quanto prevede un provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri in materia di formazione scuola-lavoro. Contestualmente, l'Inail promuoverà nelle scuole campagne informative e progetti educativi dedicati alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. "La formazione scuola-lavoro deve rappresentare un'occasione di crescita, non di rischio": così il ministro Giuseppe Valditara.