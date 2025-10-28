Lunedì 27 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraStop scuola-lavoro in attività ad alto rischio per alunni
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Stop scuola-lavoro in attività ad alto rischio per alunni

Stop scuola-lavoro in attività ad alto rischio per alunni

Valditara, 'formazione sia solo occasione di crescita'

Valditara, 'formazione sia solo occasione di crescita'

Valditara, 'formazione sia solo occasione di crescita'

Le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti. E' quanto prevede un provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri in materia di formazione scuola-lavoro. Contestualmente, l'Inail promuoverà nelle scuole campagne informative e progetti educativi dedicati alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. "La formazione scuola-lavoro deve rappresentare un'occasione di crescita, non di rischio": così il ministro Giuseppe Valditara.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaGiuseppe Valditara