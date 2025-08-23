Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraStop Pentagono ai raid ucraini a lungo raggio sulla Russia
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Stop Pentagono ai raid ucraini a lungo raggio sulla Russia

Stop Pentagono ai raid ucraini a lungo raggio sulla Russia

Wsj: 'Il blocco da mesi, a decidere su Atacms è Hegseth'

Wsj: 'Il blocco da mesi, a decidere su Atacms è Hegseth'

Wsj: 'Il blocco da mesi, a decidere su Atacms è Hegseth'

Il Pentagono ha bloccato per mesi l'uso di missili a lungo raggio da parte dell'Ucraina per colpire la Russia. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali una procedura di approvazione ad alto livello del Dipartimento della Difesa ha impedito all'Ucraina dalla tarda primavera di lanciare Atacms contro obiettivi russi. Il processo di approvazione dà al capo del Pentagono Pete Hegseth la parola finale sull'uso degli Atacms da parte di Kiev. La procedura ha di fatto ribaltato quanto deciso da Joe Biden che, aveva consentito all'Ucraina di colpire all'interno della Russia con gli Atacms.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaRussia