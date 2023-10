Stop al giacimento Tamar, il gas continua a scorrere

Il prezzo del gas in Europa continua a salire, con i future trattati ad Amsterdam che raggiungono i massimi da metà giugno a causa dei timori per la sospensione decisa da Israele del giacimento offshore Tamar, di proprietà di Chevron, che esporta gas verso l'Egitto e la Giordania e alimenta i consumi domestici di Israele. Il prezzo del gas, che ha segnato un rialzo massimo del 7,3%, è salito del 5,4% a 46,35 euro al megawattora. La chiusura del maxigiacimento rischia di avere ripercussioni sull'export del gas naturale liquefatto egiziano in Europa, che il Cairo auspicava di riprendere ad ottobre dopo lo stop estivo.