Giovedì 28 Agosto 2025

Stop ai colloqui di Iliad con Tim, gruppo italiano giù in Borsa
28 ago 2025
Stop ai colloqui di Iliad con Tim, gruppo italiano giù in Borsa

Iliad non è più interessata al consolidamento in Italia, quindi a Tim, e guarda piuttosto alla Francia. "Non abbiamo più alcun colloquio con Tim dall'inizio di aprile e non riprenderanno", ha detto l'ad di Iliad, Thomas Reynaud, presentando i risultati. Il gruppo di tlc invece ha avuto "colloqui molto preliminari a giugno" su un potenziale accordo con il concorrente Sfr anche se consolidamento in Francia "non è una necessità, è un' opportunità". Immediata la reazione in Borsa dove Tim ha fatto uno scivolone del 6,8% a 0,42 euro.

