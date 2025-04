Stm brilla in Piazza Affari con i rivali europei dopo sospensione dazi USA

Appare brillante Stm in Piazza Affari insieme ai rivali europei, che tornano ai livelli precedenti l'annuncio sui dazi del presidente Usa Donald Trump che li ha sospesi per 90 giorni. Dopo un balzo di oltre il 10% a quasi 19 euro in apertura, il titolo guadagna il 9% a 18,2 euro. Fa meglio la tedesca Infineon (+10,84%), mentre Asm (+8,59%) e Be (+7,84%) si mantengono poco sotto. E' di pochi minuti l'annuncio del taglio di 2.800 posti di lavoro a livello globale nei prossimi 3 anni.