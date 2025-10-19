Stessa accisa su benzina e diesel, prima scende, altra sale

Benzina e diesel saranno soggette alla stessa accisa già dal primo gennaio prossimo: per la prima scenderà di circa 4 centesimi e per il secondo salirà della stessa somma, arrivando in entrambi i casi a 672,90 euro per mille litri. Lo prevede una prima bozza della manovra che accelera il percorso di 5 anni previsto dal decreto legislativo di marzo scorso.

"Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, - si legge - a decorrere dal 1/o gennaio 2026 sono applicate una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante".