È già campagna per le Politiche

È già campagna per le Politiche
1 nov 2025
Sterminò famiglia, Del Grande fugge da comunità

'Strage dei fornai' del 1998, il 49enne socialmente pericoloso

Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce. Ne dà notizia Qn-il Resto del Carlino.

Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino ad una nuova valutazione. Per il triplice omicidio Del Grande era già uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni. Le ricerche del fuggitivo si concentrano anche nel varesotto e in Sardegna.

© Riproduzione riservata

