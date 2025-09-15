Lunedì 15 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Ultima oraStephen Colbert vince l'Emmy, prima della sospensione
15 set 2025
Stephen Colbert vince l'Emmy, prima della sospensione

La Cbs non ha rinnovato contratto al comedian, tra le polemiche

Accolto dal tripudio del gotha di Hollywood riunito al Peacock Theatre di Los Angeles, Stephen Colbert ha ritirato il suo primo Emmy per il programma serale 'The Late Show With Stephen Colbert', che non è stato rinnovato per la prossima stagione, in quella che molti hanno letto come una ritorsione per il comico critico di Trump.

"Ti rendi conto di quanto ami qualcosa quando stai per perderlo. Non ho mai amato il mio Paese come ora. Se l'ascensore prova a portarti giù, sii coraggioso e spingi il pulsante del piano più alto".

