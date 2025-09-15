Stephen Colbert vince l'Emmy, prima della sospensione

Accolto dal tripudio del gotha di Hollywood riunito al Peacock Theatre di Los Angeles, Stephen Colbert ha ritirato il suo primo Emmy per il programma serale 'The Late Show With Stephen Colbert', che non è stato rinnovato per la prossima stagione, in quella che molti hanno letto come una ritorsione per il comico critico di Trump.

"Ti rendi conto di quanto ami qualcosa quando stai per perderlo. Non ho mai amato il mio Paese come ora. Se l'ascensore prova a portarti giù, sii coraggioso e spingi il pulsante del piano più alto".