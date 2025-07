Stellantis stima ricavi netti semestre per 74,3 miliardi

Stellantis stima per il primo semestre ricavi globali pari a 74,3 miliardi di euro e perdite nette per 2,3 miliardi. Il risultato operativo rettificato è positivo per 0,5 miliardi. In assenza di una guidance finanziaria, sospesa dall'azienda il 30 aprile 2025, le previsioni degli analisti finanziari - spiega Stellantis - costituiscono attualmente il parametro principale per le aspettative dei mercati. Il fine della divulgazione dei seguenti dati finanziari preliminari relativi al primo semestre 2025 è di colmare la differenza tra le previsioni degli analisti e la performance dell'azienda per il periodo.