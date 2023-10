Stellantis investe 1,5 miliardi in Leapmotor, acquisendo il 20% Stellantis e Leapmotor annunciano un investimento di 1,5 miliardi di euro per l'acquisizione del 20% di Leapmotor. L'accordo prevede la creazione di una joint venture con Stellantis al 51%. Tavares: "Momento perfetto per sostenere l'espansione globale di Leapmotor".