Domenica 24 Agosto 2025

25 ago 2025
Stellantis, a Termoli in solidarietà i 2.000 dipendenti

Accordo siglato tra azienda e sindacati, 'fase molto difficile'

Dal 1° settembre fino al 31 agosto 2026 entrerà in vigore un nuovo contratto di solidarietà che riguarderà tutti i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli, circa duemila. È quanto deciso oggi nell'incontro tra la direzione dell'impianto automobilistico e le organizzazioni sindacali. Come il precedente, anche questo prevederà la maturazione dei ratei a prescindere dai giorni lavorati nel mese. "Ricordiamo che il contratto di solidarietà è uno strumento difensivo che, in questo momento, ci permette di affrontare una fase molto difficile", afferma Francesco Guida della Uilm Molise.

