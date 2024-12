Stati Uniti respingono l'accusa di genocidio di Human Rights Watch contro Israele

Gli Stati Uniti hanno annunciato di non essere d'accordo con l'accusa di Human Rights Watch, secondo cui Israele sta compiendo "atti di genocidio" nella Striscia di Gaza danneggiando le infrastrutture idriche. "Quando si tratta di accertare qualcosa come un genocidio, lo standard legale è incredibilmente alto, e quindi non siamo d'accordo con questa conclusione", ha detto il vice portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel in un briefing. "Ciò non toglie che a Gaza sia in corso una terribile crisi umanitaria".