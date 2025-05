Stati Uniti e Cina sospendono dazi doganali punitivi per 90 giorni

Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. E' quanto si legge in un comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra. Secondo la dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore "entro il 14 maggio". Intervenendo a Ginevra, il segretario Usa al Tesoro Scott Bessent ha affermato che Cina e Usa "abbasseranno i loro dazi del 115%", dopo aver concordato una pausa di 90 giorni. Lo riporta i media internazionali.