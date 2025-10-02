Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Ultima ora
Ultima oraStatale Milano occupata, pronti per lo sciopero generale
2 ott 2025
Statale Milano occupata, pronti per lo sciopero generale

Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani a seguito dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla. "Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla - scrivono stamani - Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano".

UniversitàSciopero