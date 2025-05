Starship di SpaceX: fallisce il nono volo di prova con disintegrazione nell'Oceano Indiano

Il nono volo di prova di Starship, la nave di SpaceX progettata per le future missioni verso Luna e Marte, finisce con la navicella probabilmente disintegrata sopra l'Oceano Indiano dopo aver perso il controllo durante il rientro sulla Terra. Il razzo ha, infatti, subito una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo e ha iniziato a ruotare su se stesso. Lo ha riferito SpaceX nella diretta streaming.

Il programma era che Starship completasse il suo percorso di volo con una discesa controllata e un ammaraggio nell'Oceano Indiano in meno di 90 minuti, ma la torre di controllo non è riuscita più a mantenere l'orientamento del razzo. "La Starship ha raggiunto il limite di spegnimento previsto per i motori - ha scritto sulla piattaforma social X Elon Musk - un grande miglioramento rispetto all'ultimo volo. Inoltre, non c'è stata alcuna perdita significativa di scudi termici durante la salita. Ora abbiamo molti dati utili da analizzare. La cadenza di lancio per i prossimi tre voli sarà più rapida, circa uno ogni 3 o 4 settimane".