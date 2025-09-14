Giovedì 11 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
14 set 2025
Starmer sul raduno dell'ultradestra, 'non ci intimidirà'

Il premier laburista britannico Keir Starmer ha reagito al grande raduno anti-immigrazione promosso ieri a Londra dell'ultradestra, raduno durante il quale Elon Musk ha invocato in video la caduta del suo governo, assicurando che non intende permettere alcuna "intimidazione" a sfondo razzista nel Regno Unito. In un messaggio diffuso oggi, Starmer ha inoltre ribadito di non voler lasciare "le bandiere" nazionali britanniche o quelle dell'Inghilterra con la croce di San Giorgio nelle mani di chi predica violenza, divisione e paura.

