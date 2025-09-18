Mercoledì 17 Settembre 2025
Starmer riceve Trump ai Chequers con stretta mano e cornamuse

I due leader nella residenza di campagna per vertice bilaterale

Il premier britannico Keir Starmer ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump nella residenza di campagna dei Chequers per il vertice bilaterale tra i due leader. Trump è stato accolto da sir Keir e dalla moglie Victoria, mentre suonavano le cornamuse, all'ingresso della residenza subito dopo essere sceso dall'auto che ha compiuto il breve tragitto dal parco dei Chequers dove era atterrato l'elicottero presidenziale Marine One. Dopo aver scambiato qualche parola, coperta dal frastuono degli elicotteri, i due leader sono entrati nella residenza.

