Starmer, 'primi migranti trattenuti per rimpatrio in Francia'

I sogni di Cartier in mostra
7 ago 2025
Premier, 'non mi fermo davanti a nulla per proteggere i confini'

"Abbiamo trattenuto i primi migranti illegali in base al nostro nuovo accordo prima di rimpatriarli in Francia". Lo ha annunciato sul suo profilo X il premier laburista britannico Keir Starmer dopo l'entrata in vigore dell'intesa raggiunta col presidente francese Emmanuel Macron che prevede lo schema "uno contro uno" sui respingimenti.

L'impegno è quello di trattenere e trasferire in Francia ogni "clandestino" giunto sulle coste inglesi a bordo di una piccola imbarcazione e, in cambio di ognuno di questi, le autorità britanniche accoglieranno un richiedente asilo accampato oltre Manica che ha superato i controlli di sicurezza e idoneità, oltre ad avere familiari in grado di sostenerlo nel Regno Unito.

"Quando dico che non mi fermerò davanti a nulla per proteggere i nostri confini, lo dico sul serio", ha aggiunto Starmer nella sua dichiarazione dai toni molto forti, che i media hanno paragonato a quelli usati dal presidente americano Donald Trump nel contrasto all'immigrazione illegale. E ancora: "Chi infrange la legge entrando in questo Paese sarà rimandato indietro".

Il ministero dell'Interno ha precisato che i migranti citati dal primo ministro sono stati trattenuti dopo essere arrivati ieri su una piccola imbarcazione sulle coste inglesi e saranno trasferiti in Francia nelle prossime settimane. Con questa e altre misure draconiane annunciate negli ultimi giorni, il governo laburista sta tentando di portare avanti la promessa stretta post Brexit ai confini nonostante la serie di risultati deludenti, a partire dagli oltre 25 mila migranti già sbarcati a ritmo record dall'inizio del 2025.

