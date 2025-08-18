Lunedì 18 Agosto 2025

Gabriele Canè
18 ago 2025
Starmer, guerra in Ucraina deve finire ma con pace giusta

Il video del premier Gb registrato sul volo per Washington

"Tutti vogliono che la guerra in Ucraina finisca ma serve una pace giusta e duratura". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer in un video registrato durante il volo per arrivare a Washington in vista del cruciale vertice di oggi alla Casa Bianca. "È nell'interesse del Regno Unito che facciamo le cose per bene", ha aggiunto il primo ministro laburista ricordando le sofferenze patite dagli ucraini nel lungo conflitto e anche le conseguenze nel resto dell'Europa.

