Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
14 ago 2025
Starmer e Zelensky, 'chance di pace se Putin sarà serio'

Il Regno Unito e l'Ucraina hanno voluto dare oggi "un potente segno di unità e di forte determinazione a ottenere una pace giusta e duratura" alla vigilia del vertice di domani in Alaska fra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladnir Putin. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street sulla "colazione privata" avuta oggi da Keir Starmer a Londra con Volodymy Zelensky. I due leader concordano che il vertice in Alaska offre "una concreta chance di progresso" verso la fine della guerra russo-ucraina "a patto che Putin agisca in modo tale da provare di essere serio riguardo alla pace".

